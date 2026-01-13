Frattesi alla Juventus | l’Inter può aprire al prestito

Il trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus è al centro delle ultime trattative di mercato. L'Inter, proprietaria del suo cartellino, valuta diverse opzioni, tra cui anche un possibile prestito. I contatti tra le parti sono proseguiti nelle settimane recenti, con l’obiettivo di definire un accordo che possa soddisfare entrambe le società e il giocatore. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Il futuro di Davide Frattesi torna al centro del mercato. Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti per individuare una possibile nuova destinazione del centrocampista della Nazionale, con dialoghi avviati già a inizio dicembre. Tra i club che restano vigili c'è la Juventus, che ha manifestato interesse e continua a monitorare l'evoluzione del dossier. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi: filtra la possibilità che l' Inter apra a una formula in prestito con diritto di riscatto, soluzione che renderebbe l'operazione più sostenibile.

