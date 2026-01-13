Fratelli d' Italia propone Mario Draghi come inviato speciale della UE per l' Ucraina | siamo alle comiche!

Fratelli d'Italia ha avanzato la proposta di Mario Draghi come inviato speciale dell'Unione Europea per l'Ucraina. Questa iniziativa suscita perplessità e richiede un'analisi critica, considerando il ruolo e le posizioni politiche del partito e del candidato proposto. La proposta solleva interrogativi sulla sua reale efficacia e sulla coerenza rispetto agli obiettivi europei e internazionali in un contesto di complessità geopolitica.

Una proposta surreale che merita di essere analizzata criticamente Leggiamo che Fratelli d'Italia, il partito liberal-atlantista di Giorgia Meloni, che ormai andrebbe più propriamente chiamato fratelli di Nato o fratelli d'Ucraina, ha proposto il nome di Mario Draghi come inviato della UE per.

