Francesco Costabile | Complimenti a Netflix per aver pagato Corona che si vanta di aver imposto l’aborto alla sua compagna

Francesco Costabile, regista noto per il suo film “Familia” e candidato agli Oscar 2026, ha commentato la recente produzione di Netflix dedicata a Fabrizio Corona. Costabile ha espresso il suo parere criticando la scelta della piattaforma di investire in un soggetto che, secondo lui, ha vantato di aver imposto un aborto alla propria compagna e di aver monetizzato la nascita del figlio.

Prossimi set.. in preparazione In preparazione il nuovo film di Francesco Costabile Dopo Familia e Una femmina il regista tornerà nel 2026 sul set per girare un nuovo film I primi provini sono stati effettuati a Cosenza.. Si legge sul web "Le riprese del film ogget - facebook.com facebook

Purtroppo Familia di Francesco Costabile non è entrato nella shortlist del Miglior Film Internazionale agli #Oscar 2026 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.