Francesco Costabile | Complimenti a Netflix per aver pagato Corona che si vanta di aver imposto l’aborto alla sua compagna

Francesco Costabile, regista noto per il suo film “Familia” e candidato agli Oscar 2026, ha commentato la recente produzione di Netflix dedicata a Fabrizio Corona. Costabile ha espresso il suo parere criticando la scelta della piattaforma di investire in un soggetto che, secondo lui, ha vantato di aver imposto un aborto alla propria compagna e di aver monetizzato la nascita del figlio.

Francesco Costabile, regista che fino a poco tempo fa era in corsa agli Oscar 2026 con il film Familia, sulla docuserie dedicata alla vita di Fabrizio Corona: “Complimenti a Netflix per aver profumatamente pagato un personaggio che si vanta di aver prima imposto l’aborto alla sua compagna, poi aver monetizzato anche la nascita del figlio. Solo profitto e visualizzazioni. Schifo”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

