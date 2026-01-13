Francesco Costabile | Complimenti a Netflix per aver pagato Corona che si vanta di aver imposto l’aborto alla sua compagna
Francesco Costabile, regista noto per il suo film “Familia” e candidato agli Oscar 2026, ha commentato la recente produzione di Netflix dedicata a Fabrizio Corona. Costabile ha espresso il suo parere criticando la scelta della piattaforma di investire in un soggetto che, secondo lui, ha vantato di aver imposto un aborto alla propria compagna e di aver monetizzato la nascita del figlio.
Francesco Costabile, regista che fino a poco tempo fa era in corsa agli Oscar 2026 con il film Familia, sulla docuserie dedicata alla vita di Fabrizio Corona: “Complimenti a Netflix per aver profumatamente pagato un personaggio che si vanta di aver prima imposto l’aborto alla sua compagna, poi aver monetizzato anche la nascita del figlio. Solo profitto e visualizzazioni. Schifo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fabrizio Corona risponde al pentito che lo accusa di aver avuto legami con la mafia: “Vuole solo pubblicità”
Leggi anche: Raoul Bova: “Ho pagato con l’uccisione pubblica l’aver deciso di non accettare un ricatto”
Francesco Costabile: “Complimenti a Netflix per aver pagato Corona che si vanta di aver imposto l’aborto alla sua compagna” - Francesco Costabile, regista che fino a poco tempo fa era in corsa agli Oscar 2026 con il film Familia, sulla docuserie dedicata alla vita di Fabrizio ... fanpage.it
Prossimi set.. in preparazione In preparazione il nuovo film di Francesco Costabile Dopo Familia e Una femmina il regista tornerà nel 2026 sul set per girare un nuovo film I primi provini sono stati effettuati a Cosenza.. Si legge sul web "Le riprese del film ogget - facebook.com facebook
Purtroppo Familia di Francesco Costabile non è entrato nella shortlist del Miglior Film Internazionale agli #Oscar 2026 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.