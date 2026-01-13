Francesca Chillemi la foto social che conferma la nascita della secondogenita Amelia Smeralda | Ai nuovi giorni

Francesca Chillemi ha condiviso su Instagram una foto che conferma la nascita della sua secondogenita, Amelia Smeralda. La attrice ha pubblicato un messaggio in cui esprime i suoi sentimenti verso questa nuova fase della sua vita, dopo mesi di rumors. La bambina è nata dal rapporto con Eugenio Grimaldi, segnando un'importante tappa personale e familiare per la protagonista di successo.

