Francesca Chillemi conferma la nascita della secondogenita Amelia Smeralda

Francesca Chillemi ha ufficialmente annunciato la nascita della sua seconda figlia, Amelia Smeralda. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, l’attrice ha condiviso la notizia attraverso una foto su Instagram, scrivendo semplicemente «Ai nuovi giorni». Questa conferma mette fine a un’attesa durata alcuni mesi, rappresentando un momento di gioia per la famiglia e i fan che seguono con affetto la sua vita privata.

Dopo mesi di indiscrezioni, l'attrice rompe il silenzio con una foto su Instagram: «Ai nuovi giorni» È arrivata la conferma che da settimane circolava nel mondo del gossip: Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta. A ufficializzare la nascita della piccola Amelia Smeralda è stata la stessa attrice, che ha scelto i social.

Francesca Chillemi conferma la nascita della figlia: la prima foto dopo il parto prematuro - Dopo settimane di voci e supposizioni, Francesca Chillemi ha confermato ufficialmente la nascita della sua seconda figlia. msn.com

Francesca Chillemi pubblica la prima foto della figlia, la conferma della nascita dopo i gossip: “Ai nuovi giorni” - Francesca Chillemi ha pubblicato sui social la prima foto della seconda figlia Amelia Smeralda, confermando la sua nascita ... fanpage.it

Francesca Chillemi torna sui social dopo mesi di silenzio, e spunta la manina della figlia Amelia Smeralda. Guarda le foto - facebook.com facebook

