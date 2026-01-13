Frana SS88 il sindaco De Santis assicura | Impegno a completare l’opera entro un mese

Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, ha confermato che i lavori per la riparazione della frana sulla SS88 saranno completati entro un mese. Dopo l’incontro in Prefettura, ha illustrato le misure adottate per ridurre i disagi e garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento rappresenta un passo importante per ripristinare la viabilità e tutelare la comunità locale.

Avellino, 13 gennaio 2026 – Al termine dell’incontro svoltosi oggi in Prefettura, il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, ha rilasciato un aggiornamento ufficiale sulla situazione legata al cedimento della Strada Statale 88 e alle misure adottate per mitigare i disagi alla popolazione.Corse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Frana sulla SP 88, De Santis: «Servono controlli e cronoprogramma per la sicurezza» Leggi anche: Continua il tour nei cinema italiani di “RIP”, opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Il guaio è grosso»: la frana sulla SP 88 mette a rischio la viabilità di 30mila persone; Statale chiusa per frana tra Avellino e Montoro; Frana sulla SS88, Nacca: Auspico che venga posto rimedio ad una situazione che rischia di peggiorare; La frana avanza, la provincia arretra: la SP88 cede e 30mila persone restano appese a un senso alternato. Contrada, il sindaco De Santis: “La frana rischia di isolare 30mila persone” - Si è tenuto questa mattina in prefettura il vertice sulla Strada provinciale 88, franata lo scorso sabato. corriereirpinia.it

Frana sulla Sp88, De Santis: grosso problema per circa trentamila persone - E’ quello che Pasquale De Santis, sindaco di Contrada ha voluto ribadire pima di entrare a Palazzo d ... irpinianews.it

LabTv. . La frana di Contrada avanza e con la chiusura totale della ex ss 88, dopo una fase di circolazione a senso unico alternato, si registrano anche disagi sui trasporti pubblici locali, con modifiche di tragitti e capolinea. Ordinanza della Provincia che indica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.