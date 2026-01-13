Dopo le recenti scosse di terremoto a Forlì, sono circolate online immagini false che mostrano danni e conseguenze inesistenti. Questi contenuti, condivisi sui gruppi WhatsApp, rischiano di generare allarmismi ingiustificati. È importante verificare sempre le fonti prima di condividere notizie o immagini, per garantire un’informazione corretta e responsabile in situazioni di emergenza come questa.

Forlì, 13 gennaio 2026 – Le forti scosse di terremoto che ha colpito il territorio questa mattina, avvertite distintamente anche a Forlì, ha spinto molte persone a uscire in strada e ha portato all’evacuazione delle scuole. Nelle stesse ore hanno iniziato a circolare, soprattutto nei gruppi WhatsApp, immagini non autentiche di presunti crolli, che hanno generato caos e preoccupazione. Il video del terremoto in Romagna catturato da una telecamera Le fotografie, accompagnate da messaggi brevi e dal tono allarmistico, mostrano presunti crolli e gravi danni a edifici cittadini. Tra quelle più condivise, anche un’immagine che raffigurerebbe il cedimento di parti dell'Istituto tecnico Saffi-Alberti in via Turati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foto false con i danni del terremoto rimbalzano nei gruppi Whatsapp

