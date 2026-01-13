Forze dell' ordine maxi rinforzo in Romagna Morrone Lega | 46 unità a Forlì-Cesena
Un importante rafforzamento delle forze dell’ordine è stato annunciato per la Romagna. Sono in arrivo 83 nuovi agenti, distribuiti tra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, secondo il piano del Viminale. In particolare, per Forlì-Cesena sono previste 46 unità, con l’obiettivo di garantire maggiore presenza e sicurezza sul territorio. Questa misura mira a sostenere le attività di prevenzione e controllo nelle aree interessate.
“Più uomini e donne in divisa in Romagna. Sono in arrivo 83 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per i territori di Ravenna (16), Forlì-Cesena (46) e Rimini (21)". Ecco quanto fa sapere Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna.“L'obiettivo è rafforzare il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
