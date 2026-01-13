Forum gara enogastronomica tra gli allievi dei ristoranti didattici Ted Formazione Professionale
Dal 16 al 18 gennaio, al Forum Palermo, si svolge la prima edizione di Edu-Competition Ted, una gara enogastronomica dedicata agli allievi dell’Accademia del Gusto di Ted Formazione Professionale. L’evento, ospitato nell’area del Baglio Villa, offre un’occasione di confronto e formazione per giovani talenti nel settore della ristorazione, promuovendo l’eccellenza e la crescita professionale attraverso una competizione educativa e qualificante.
