Forum gara enogastronomica tra gli allievi dei ristoranti didattici Ted Formazione Professionale

Dal 16 al 18 gennaio, al Forum Palermo, si svolge la prima edizione di Edu-Competition Ted, una gara enogastronomica dedicata agli allievi dell’Accademia del Gusto di Ted Formazione Professionale. L’evento, ospitato nell’area del Baglio Villa, offre un’occasione di confronto e formazione per giovani talenti nel settore della ristorazione, promuovendo l’eccellenza e la crescita professionale attraverso una competizione educativa e qualificante.

Protagonisti della prima edizione di Edu-Competition Ted, la gara enogastronomica che si terrà, dal 16 al 18 gennaio al Forum Palermo, saranno le allieve e gli allievi dell’Accademia del Gusto promossa da Ted Formazione Professionale Ets, che proprio a Forum - nell’area del Baglio Villa - ha una. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

