Forte dei Marmi arrestati due uomini armati dopo un inseguimento

Nella giornata di venerdì 9 gennaio, a Forte dei Marmi, si è concluso con due arresti un inseguimento tra le vie di Roma Imperiale. L’evento, avvenuto nel centro cittadino, ha visto coinvolti due uomini armati, fermati dalle forze dell’ordine dopo un breve inseguimento nelle zone residenziali. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando l’efficacia delle operazioni di sicurezza della zona.

FORTE DEI MARMI – Momenti di tensione nel centro cittadino nella giornata di venerdì 9 gennaio, quando un inseguimento tra le vie residenziali e le villette della zona di Roma Imperiale si è concluso con due arresti a Forte dei Marmi. I carabinieri hanno fermato due uomini con le accuse di porto abusivo di armi clandestine in concorso e ricettazione. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un residente di via Mascagni, che in pieno giorno ha notato movimenti sospetti e rumori anomali all’esterno della propria abitazione. L’allarme ha consentito ai militari di individuare rapidamente un furgone sospetto con due persone a bordo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Forte dei Marmi: uomini armati tentano la fuga. Uno scappa in monopattino con la parrucca. Arrestati dai carabinieri

Leggi anche: Furto di fari nel parcheggio della metro di Scampia: arrestati due uomini dopo inseguimento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Forte dei Marmi: arrestati con pistole e silenziatori; Su furgone rubato e con pistola, due arresti a Forte dei Marmi; Forte dei Marmi: arrestati per porto abusivo d’armi; Avevano due pistole senza matricola e un furgone rubato, arrestati.

Su furgone rubato e con pistola, due arresti a Forte dei Marmi - Due uomini sono stati arrestati a Forte dei Marmi (Lucca) dai carabinieri per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. ansa.it