Forlì-Cesena terremoto scuote il Ravennate | gente in strada per lo spavento
Nel ravennate, Forlì-Cesena è stata interessata da due scosse sismiche di magnitudo compresa tra 3 e 4,5, avvenute a breve distanza temporale. L'evento ha causato timore tra la popolazione, spingendo molte persone a uscire di casa in strada. Si prosegue con attenzione e monitoraggio delle eventuali conseguenze, mentre le autorità valutano la situazione e forniscono aggiornamenti.
Due scosse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra: la prima di magnitudo tra 4 e 4.5, la seconda di 3.7 e 4.2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
