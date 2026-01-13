Forlì-Cesena terremoto scuote il Ravennate | gente in strada per lo spavento

Nel ravennate, Forlì-Cesena è stata interessata da due scosse sismiche di magnitudo compresa tra 3 e 4,5, avvenute a breve distanza temporale. L'evento ha causato timore tra la popolazione, spingendo molte persone a uscire di casa in strada. Si prosegue con attenzione e monitoraggio delle eventuali conseguenze, mentre le autorità valutano la situazione e forniscono aggiornamenti.

