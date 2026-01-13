Il prossimo 15 gennaio, alle ore 20.00, il piccolo Odeion ospiterà il terzo appuntamento della rassegna

FOREVER CHANGE- Cambiare per rinascereGiovedì 15 Gennaio alle ore 20.00 il piccolo Odeion si trasforma nuovamente per il terzo appuntamento della rassegna "Racconti di Musica" curata da Mauro Stallone in cui approfondiremo le infinite e mutevoli vite del "duca bianco" David Bowie.Al centro, la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Harry Styles spezza il silenzio: riappare dopo due anni con “Forever, Forever”. È un addio o un arrivederci?

Leggi anche: Harry Styles interrompe due anni di silenzio con la canzone Forever, forever: le fan italiane protagoniste del video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Tropical Forest Forever Facility : ecco il nuovo meccanismo finanziario globale per sostenere oltre 70....

Change: "Sunrise forever", con il remix di Michael Gray - Da oggi, 10 gennaio, è disponibile il singolo "Sunrise forever" dei Change, che include sia la versione originale del brano che un esclusivo remix prodotto da Michael Gray, artista che ha raggiunto il ... rockol.it

Dark Rework Will FOREVER Change Blox Fruits ??

Cody Pitz. Grateful Dead · Hell in a Bucket (Live at Madison Square Garden, New York, NY, September 16, 1990). Forever Changed Forever Grateful Ciao Bobby, 1947-2026 - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #GeorgeMartin #TheBeatles 3 gennaio 1926 – Nasce George Martin «George Martin was very understanding, even though we were going to change style and get more psychedelic or surreal…», ricordava Paul x.com