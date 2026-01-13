L’accesso ai fondi europei rappresenta un’opportunità importante per le PMI italiane, ma molte aziende incontrano difficoltà nel usufruirne. Nonostante le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea per promuovere innovazione e sostenibilità, l’Italia fatica a coinvolgere efficacemente le proprie imprese in questi programmi. Questa situazione evidenzia un gap che richiede attenzione per favorire una crescita più equilibrata e competitiva sul territorio nazionale.

L’Italia fatica ad accedere ai fondi europei. Nonostante l’Unione Europea metta a disposizione strumenti finanziari cruciali per sostenere innovazione, ricerca e transizione ecologica, le imprese italiane continuano a rimanere ai margini dei fondi europei a gestione diretta. È questo il quadro che emerge dall’analisi di Vincenzo Vinciguerra, project manager certificato e consulente con oltre dieci anni di esperienza nei programmi comunitari. I numeri parlano chiaro: meno del 10% delle risorse disponibili attraverso programmi come Horizon Europe, LIFE, Erasmus+ e Creative Europe viene intercettato dal sistema produttivo italiano. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Fondi europei e PMI: perché l’Italia resta indietro

Leggi anche: Trasporti, Napoli resta indietro: fondi tagliati dal governo per il Ponte sullo Stretto

Leggi anche: Incentivi Ue, imprese italiane indietro: l’analisi di Vincenzo Vinciguerra, project manager di fondi europei

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Confartigianato, 'rischio Pmi fuori dai nuovi fondi europei' - "Se non verranno definiti meccanismi di accesso semplici e realmente proporzionati alle dimensioni delle imprese, corriamo il serio pericolo che i nuovi fondi europei restino appannaggio delle grandi ... ansa.it

Fondi europei di coesione: più risorse per giovani, donne e lavoro - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Commissione UE gli importi di spesa relativi all’attuazione dei progetti finanziati con i Fondi europei di coesione, annunciando il ... pmi.it

Cirielli, fondi europei per aumentare di 100 euro pensioni - Per alzare di 100 euro le pensioni più basse si utilizzeranno i fondi europei. ansa.it

Investimento da 250mila euro con fondi europei per ampliare i servizi scolastici nel quartiere di Villa Sant’Antonio, con benefici immediati per famiglie e studenti - facebook.com facebook

Attività produttive, 40 milioni dalla Regione e fondi europei per imprese e crescita. In terza e sesta Commissione di @crpiemonte Defr e Bilancio 2026-2028: anche nuovi bandi per innovazione e ricerca, fibra nelle aree bianche e facilitazione digitale x.com