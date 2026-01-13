Fiumicino lavori di potatura su via dei Nocchieri | la viabilità provvisoria

A Fiumicino, a partire da martedì 14 gennaio 2026, saranno adottate misure temporanee alla viabilità in via dei Nocchieri per consentire lavori di potatura e rimozione delle ramaglie lungo il tratto interessato. Le modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione delle alberature di leccio. La viabilità provvisoria sarà in vigore fino al completamento degli interventi, previsto nelle prossime settimane.

Fiumicino, 13 gennaio 2026 – Scatteranno da martedì 14 gennaio 2026 le modifiche temporanee alla circolazione in via dei Nocchieri, necessarie per consentire i lavori di potatura e rimozione delle ramaglie lungo il tratto stradale interessato dagli interventi sulle alberature di leccio. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine dei lavori e sarà applicato ogni giorno nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 17.30, periodo durante il quale verranno effettuate le operazioni di manutenzione del verde. Divieti di sosta e limite di velocità. Nel dettaglio, lungo il lato sinistro di via dei Nocchieri, nel tratto compreso tra via delle Meduse e via Formoso, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, in prossimità delle alberature oggetto degli interventi.

