Fissato un incontro a Bruxelles tra Danimarca Groenlandia e Nato

Lunedì 19 gennaio a Bruxelles si terrà un incontro tra rappresentanti della Danimarca, Groenlandia e Nato, su richiesta di Copenaghen. Alla riunione parteciperanno il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt. Il focus sarà sull’aumento delle attività di difesa nell’area artica, in un contesto di crescente attenzione strategica sulla regione.

Su richiesta della Danimarca, lunedì 19 gennaio si terrà a Bruxelles un vertice tra il segretario generale della Nato Mark Rutte, il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt: sul tavolo l' aumento della difesa nell'Artico. Domani, mercoledì 14 gennaio, è invece in programma a Washington tra Poulsen, Motzfeldt, il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il vicepresidente americano JD Vance. «Una cosa che tutti devono capire: la Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti, la Groenlandia non sarà governata dagli Stati Uniti e la Groenlandia non farà parte degli Stati Uniti».

