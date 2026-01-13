Firenze tre visite a Casa Schlatter e la conferenza ' Teosofia e arte'

A Firenze, fino al 22 febbraio 2026, è possibile visitare la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito” nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. L’esposizione comprende tre visite a Casa Schlatter e si arricchisce con la conferenza “Teosofia e arte”, offrendo un approfondimento sul rapporto tra spiritualità e creatività. Un’occasione per conoscere meglio l’opera e il pensiero di Schlatter nel contesto artistico e culturale della città.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Prosegue fino al 22 febbraio 2026 la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito”, allestita nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione Muse, con la cura di Anna Mazzanti e il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, l’esposizione propone al pubblico un percorso dedicato a una delle figure più originali del panorama artistico fiorentino del primo Novecento, mettendo in luce la sua ricerca spirituale e il contesto culturale in cui si è sviluppata. La mostra si arricchisce inoltre di iniziative di approfondimento che permetteranno di avvicinarsi ulteriormente all’universo di Schlatter, offrendo anche la possibilità di entrare in uno spazio strettamente legato alla sua vicenda umana e artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, tre visite a Casa Schlatter e la conferenza 'Teosofia e arte' Leggi anche: Visite guidate alla Sinagoga di Firenze tra arte, storia e tradizione Leggi anche: Villa Carlotta, arte e natura. Tre giorni di visite ed eventi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Adolfo Schlatter. Visite alla casa e conferenza; Artista dello spirito: dal 15 gennaio, tre visite a Casa Schlatter; A Firenze nasce la prima casa per i senza casa; Casa, le città e i quartieri dove i prezzi sono aumentati di più nel 2025. CLASSIFICA. Firenze, tre visite a Casa Schlatter e la conferenza 'Teosofia e arte' - Firenze, 13 gennaio 2026 – Prosegue fino al 22 febbraio 2026 la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. msn.com

Artista dello spirito: dal 15 gennaio, tre visite a Casa Schlatter - La partecipazione alla conferenza del 23 gennaio a Palazzo Medici Riccardi è gratuita (non è previsto l'accesso in mostra). nove.firenze.it

Adolfo Schlatter. Visite alla casa e conferenza - Artista dello spirito’, allestita nelle Sale Fabiani di Palazzo ... msn.com

Firenze, finito il restauro della porta del Brindellone: apertura straordinaria e visite guidate x.com

Firenze, fino al 29 marzo 2026 IN COLLEZIONE Da Giotto a Filippino Lippi e Vasari, da Giovanni Fattori e Odoardo Borrani a Primo Conti e Felice Casorati. Un percorso tra le opere più preziose della Collezione d'arte di Fondazione CR Firenze: Visite guidate - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.