Firenze presentato il calendario 2026 di Cure2Children

Il 13 gennaio 2026, a Firenze, la Fondazione Cure2Children ha presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso il calendario 2026 intitolato ‘Le Protagoniste del Cinema di Leonardo Pieraccioni’. L’evento ha segnato l’inizio delle iniziative della fondazione per l’anno in corso, offrendo un’occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi della solidarietà e della tutela della salute infantile.

Firenze, 13 gennaio 2026 – La Fondazione Cure2Children ha presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, il calendario 2026 ‘Le Protagoniste del Cinema di Leonardo Pieraccioni’. Un’iniziativa di solidarietà che celebra l'eccellenza del cinema italiano al femminile per sostenere i bambini malati di cancro e si inserisce nel contesto della costante attenzione che l’Assemblea legislativa toscana rivolge verso le attività della Fondazione. “La Regione Toscana e il Consiglio – ha detto la presidente Stefania Saccardi aprendo la conferenza stampa – sono da sempre in prima linea nel sostenere iniziative di grande valore sociale come quelle promosse da Cure2Children. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentato il calendario 2026 di Cure2Children Leggi anche: Polizia di Stato, presentato il calendario 2026 Leggi anche: Polizia di Stato, presentato il calendario 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Eventi, presentato il programma 2026 del 'Lyceum Club Internazionale di Firenze'; Presentato il calendario 2026 della polizia locale di Montesilvano: 30 anni fra storia e sicurezza; Presentato il Calendario 2026 di “Miss Mamma Italiana”; Carnevale Firenze 2026: Programma, Eventi e Dove Soggiornare. Firenze, presentato il calendario 2026 di Cure2Children - Le donazioni raccolte saranno interamente destinate al progetto ‘Second Opinion’ - msn.com

Cure2Children, presentato il calendario 2026 dedicato alle protagoniste del cinema di Leonardo Pieraccioni - La presidente del Consiglio regionale Saccardi: “La Toscana è orgogliosa di essere il cuore pulsante di questo network di solidarietà" ... intoscana.it

Eventi, presentato il programma 2026 del 'Lyceum Club Internazionale di Firenze' - Un programma che mette al centro l’idea di “insieme” come valore culturale, sociale e civile: è questo il tratto distintivo del programma 2026 del Lyceum Club Internazionale di Firenze, presentato gio ... 055firenze.it

Cómo hacer tu calendario 2026 DIY | Un regalo fácil y sencillo ?

Il 23 gennaio a Palazzo Vecchio presso la Sala Firenze capitale sarà presentato il volume di Carlo Spartaco Capogreco “ `. ”, Einaudi, 2025. L’iniziativa è promossa dalla Presidenz - facebook.com facebook

Mercoledì 28 gennaio, ore 17:30, a Palazzo Firenze, sarà presentato "Gino Giannetti. Il monumento per il Giubileo" (De Luca Editori d'Arte) e sarà inaugurata una mostra visitabile gratuitamente fino al 9 febbraio. Leggi tutto e partecipa: t.ly/zlwKm @unitorverga x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.