Fiorentina morta alle Canarie | l’autopsia rivela un male oscuro al cuore Il profondo dolore di amici e conoscenti

L’autopsia di Letizia Ciampi, la donna fiorentina di 47 anni morta alle Canarie, ha rivelato la presenza di un “male oscuro” al cuore, che potrebbe aver causato il decesso anziché un’embolia polmonare. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che ricordano con affetto la donna, vittima di un evento improvviso durante una vacanza.

