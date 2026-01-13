La Fiorentina si prepara ad accogliere Jack Harrison, mentre l’attesa per Baldanzi si protrae senza intoppi. La trattativa con il giovane talento promette di consolidare la rosa, in un percorso di rafforzamento graduale ma stabile. La società lavora con attenzione, confermando l’intenzione di costruire una squadra competitiva e solida, senza fretta ma con determinazione. La situazione resta sotto controllo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Firenze, 13 gennaio 2026 - A rilento. Ma non in pericolo. Baldanzi e la Fiorentina sono promessi sposi ormai da giorni e non c'è niente che (al momento) possa mettere in discussione un affare assolutamente ben impostato. Semmai si dilateranno i tempi. Questo sì, perché la Roma non ha ancora messo le mani sui rinforzi offensivi chiesti da Gasperini. Raspadori non si è avvicinato più di tanto nelle ultime ore, da qui lo stallo della situazione Baldanzi. Ma ai giallorossi basterà prendere un elemento offensivo per sbloccare la cessione dell'ex Empoli. Se non sarà Raspadori, appunto, sarà un altro calciatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - In attesa di Baldanzi spunta Jack Harrison

Leggi anche: Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Marí avvia il domino delle cessioni. Attesa Baldanzi

Leggi anche: Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Paratici pronto a pescare dalla Juve. Piace Baldanzi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorentina, “Il colpo di mezzanotte” - Marí avvia il domino delle cessioni. Attesa Baldanzi; Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Avanti per Baldanzi, Fortini frena. Il punto; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Diverse cessioni in ponte. Piace De Vrij e non solo; Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - In attesa di Baldanzi spunta Jack Harrison - L'esterno del Leeds potrebbe essere il terzo colpo dopo Solomon e Brescianini. sport.quotidiano.net