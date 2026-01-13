fiorentina fagioli torna centrale nel progetto viola

Nicolò Fagioli si è riposizionato come elemento fondamentale nel centrocampo della Fiorentina. Dopo un percorso di crescita, il giocatore ha riconquistato continuità e fiducia, assumendo un ruolo chiave nel sistema di gioco di Paolo Vanoli. La sua presenza contribuisce alla stabilità della squadra, offrendo soluzioni di qualità e una presenza costante nel cuore del reparto mediano.

Nicolò Fagioli è tornato al centro del progetto viola. A Firenze il centrocampista ha ritrovato continuità, ruolo e rendimento, imponendosi come regista affidabile nello scacchiere di Paolo Vanoli. Una crescita che non è passata inosservata e che lo ha riportato nel giro della Nazionale. Nonostante alcuni sondaggi di mercato registrati nelle ultime settimane, la posizione del club è netta. La Fiorentina considera Fagioli un perno tecnico e progettuale, parte integrante del presente e del futuro. Stessa linea del giocatore, pienamente allineato con ambiente e società. A oggi, quindi, nessun segnale di rottura: Fagioli è saldo al centro della Fiorentina. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

