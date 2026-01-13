Brignone racconta il suo percorso di recupero, passando da problemi alle scale a un rinnovato interesse per le gare olimpiche. Pur non ricordando le date delle tre competizioni, ha scelto di seguire la squadra in Val di Fassa, dove potrà sciare sulla pista olimpica. Un impegno che testimonia la sua determinazione e passione per lo sport, anche in un momento di transizione.

“Ho deciso di seguire la squadra come in Val di Fassa perché avremo modo di sciare sulla pista olimpica. Siamo in Italia, anche se le condizioni dell’Olimpia non sono quelle che troveremo durante i Giochi, cominciare a familiarizzare con la nostra casa aiuta”. Tutto confermato: Federica Brignone si allena a Cortina con il gruppo in vista dei giochi olimpici. La sciatrice azzurra – a nove mesi dal gravissimo infortunio di aprile – ha sempre nel mirino le Olimpiadi di Milano – Cortina. Non si sbilancia ancora ufficialmente, ma la sua presenza sembra essere pressoché certa come anche confermato dal fratello – allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fino a due mesi fa zoppicavo per le scale. Nessuno mi crederà se dico che non conosco le date delle tre gare olimpiche”: parla Brignone

