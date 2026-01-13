Fino a 13 sterline per chi accompagna i propri cari in aeroporto | polemiche per la tassa sugli abbracci nel Regno Unito

Nel Regno Unito, alcune autorità aeroportuali hanno introdotto una tassa fino a 13 sterline per chi accompagna i propri cari in aeroporto, includendo servizi come la sosta e alcuni accessi. Questa misura ha suscitato critiche, poiché riguarda anche gesti quotidiani come l’ultimo abbraccio prima della partenza. La decisione solleva questioni sulla gratuità e sulla praticabilità di accompagnare i propri cari negli spazi aeroportuali.

Accompagnare una persona cara in aeroporto, scendere dall'auto, scambiarsi un ultimo abbraccio prima della partenza: gesti semplici che nei principali aeroporti del Regno Unito hanno ora un costo. Dal primo gennaio 2026, fermarsi in auto davanti ai terminal britannici significa pagare una tariffa obbligatoria, anche solo per pochi minuti di sosta. All'aeroporto di London City servono 8 sterline per restare fino a cinque minuti, che diventano 13 sterline se si raggiunge il limite massimo di dieci minuti. A Heathrow bastano 7 sterline per dieci minuti di permanenza, mentre a Bristol la tariffa è fissata a 8,5 sterline.

E' arrivata l'ultima tassa green, nel nome della (falsa) sostenibilità: negli aeroporti inglesi si pagano fino a 10 sterline solo per salutare parenti e amici in partenza. E' la "tassa sugli abbracci" viene presentata come una misura anti-inquinamento e anti-emissioni - facebook.com facebook

Tassa sugli abbracci negli aeroporti inglesi, fino a 10 sterline a Londra: come funziona | Sky TG24 x.com

