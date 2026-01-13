Fine dell' incubo | atterrato a Ciampino l' aereo con Trentini e Burlò

È atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Con loro il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. Ci lavoravano da 423 giorni, da quando Trentini è stato arrestato in Venezuela e “ora non ci interessa quali eventualmente fossero le contestazioni, ci interessa che lui come altri cittadini italiani siano liberi, e che gli altri 42 italiani di doppio passaporto vengano rilasciati al più presto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fine dell'incubo: atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò Leggi anche: **Venezuela: atterrato a Ciampino aereo con Trentini e Burlò** Leggi anche: Atterrato a Ciampino l'aereo con a bordo Trentini e Burlò Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trentini e Burlò, l'incubo è finito. Atterrato a Ciampino l'aereo con a bordo i due ex prigionieri. Ad accoglierli Meloni e Tajani. "La fine di un incubo, no oso immaginare cosa sia successo là dentro". Sono le prima parole della figlia dell'imprenditore Mario Burlo'. 52 anni arrestato pochi giorni prima di Alberto Trentini e con lui oggi liberato. - facebook.com facebook "La fine di un incubo": nella notte la telefonata dell'imprenditore Mario Burlò alla figlia Gianna dopo la liberazione in Venezuela. x.com

