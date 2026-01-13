Fine dell' incubo | atterrato a Ciampino l' aereo con Trentini e Burlò

L'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò a bordo è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, tornando dal Venezuela. I due viaggiatori hanno concluso il loro viaggio senza problemi e sono stati accolti in modo normale e discreto. L'atterraggio si è svolto regolarmente, senza particolari inconvenienti, segnando la fine di un viaggio internazionale senza complicazioni.

È atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Con loro il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. Ci lavoravano da 423 giorni, da quando Trentini è stato arrestato in Venezuela e “ora non ci interessa quali eventualmente fossero le contestazioni, ci interessa che lui come altri cittadini italiani siano liberi, e che gli altri 42 italiani di doppio passaporto vengano rilasciati al più presto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

