Finalmente a casa bentornati | Trentini e Burlò atterrati a Ciampino ad accoglierli Meloni Tajani e mamma Armanda video

Da secoloditalia.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati all’aeroporto di Ciampino provenienti dal Venezuela. All’arrivo ad attenderli, il presidente Meloni, il ministro Tajani e la madre Armanda. Questo ritorno segna un momento importante per i due, che hanno fatto rientro in Italia dopo il viaggio all’estero.

É atterrato all’aeroporto di Ciampino l’aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. E in un’esplosione di gioia e di sollievo, le prime parole che la premier scambia con i due ex prigionieri sono parole di calore umano e di conforto e rassicurazione. Lontano dai protocolli ingessati e dai silenzi imbarazzati del Nazareno, a Ciampino la realtà della liberazione si è palesata in tutta la sua carica emotiva nei primi scambi tra Giorgia Meloni e i connazionali appena rientrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

finalmente a casa bentornati trentini e burl242 atterrati a ciampino ad accoglierli meloni tajani e mamma armanda video

© Secoloditalia.it - Finalmente a casa, bentornati: Trentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli Meloni, Tajani e mamma Armanda (video)

Leggi anche: Finalmente a casa, bentornati: Trentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli Meloni, Tajani e mamma Armanda

Leggi anche: Trentini e Burlò atterrati a Ciampino: ad accoglierli Meloni e Tajani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alberto Trentini è finalmente libero!; Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò - Domani mattina l'arrivo del volo di Trentini e Burlò; Alberto Trentini è stato liberato | DIRETTA; Venezuela, Trentini e Burlò liberi. Trump: Pronto a incontrare Rodriguez.

finalmente casa bentornati trentini**Venezuela: Meloni, 'bentornati a casa'** - Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando il video che documenta lo sbarco all'aeroporto di Ciampino di Alberto Trent ... iltempo.it

finalmente casa bentornati trentiniVenezuela, le prime parole di Trentini e Burlò: "Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia" - L’operatore umanitario e l’imprenditore, liberati dopo una lunga detenzione nel carcere di Caracas, arriveranno domani mattina a Roma: «Grazie alla premier e ... lastampa.it

finalmente casa bentornati trentiniAlberto Trentini libero, tra stanotte e domani in Italia con Burlò. Mattarella telefona alla madre - LIVE BLOG - Meloni: "Gioia e soddisfazione", la premier ringrazia la presidente ad interim Rodriguez. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.