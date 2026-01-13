Finalmente a casa bentornati | Trentini e Burlò atterrati a Ciampino ad accoglierli Meloni Tajani e mamma Armanda video
Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati all’aeroporto di Ciampino provenienti dal Venezuela. All’arrivo ad attenderli, il presidente Meloni, il ministro Tajani e la madre Armanda. Questo ritorno segna un momento importante per i due, che hanno fatto rientro in Italia dopo il viaggio all’estero.
É atterrato all’aeroporto di Ciampino l’aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. E in un’esplosione di gioia e di sollievo, le prime parole che la premier scambia con i due ex prigionieri sono parole di calore umano e di conforto e rassicurazione. Lontano dai protocolli ingessati e dai silenzi imbarazzati del Nazareno, a Ciampino la realtà della liberazione si è palesata in tutta la sua carica emotiva nei primi scambi tra Giorgia Meloni e i connazionali appena rientrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
