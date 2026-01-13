Filirun Team la premiazione degli atleti

Lo scorso 13 gennaio ad Arezzo, il Quartiere di Porta Santo Spirito ha accolto la cerimonia di premiazione degli atleti organizzata dalla società podistica Filirun Team. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per gli atleti che si sono distinti durante la stagione, sottolineando l’impegno e la passione nel mondo della corsa. Una occasione importante per rafforzare il legame tra la comunità e il settore sportivo locale.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Il Quartiere di Porta Santo Spirito ha ospitato domenica scorsa l'evento organizzato dalla società podistica Filirun Team. Una delle realtà più numerose nel panorama aretino e non solo che ha visto la partecipazione di atleti, dirigenti e sponsor. Un occasione per celebrare i successi e i traguardi raggiunti nel 2025 appena andato in archivio e ricaricare le ile in vista di un 2026 che ha già visto all'opera numerosi atleti in varie gare organizzate anche oltre i confini regionali e che tra le altre cose vedrà andare in scena il 24 maggio il quinto Memorial Paolo Occhiolini.

