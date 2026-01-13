Fiera Promoberg chiama Sacbo | Un rappresentante in consiglio
Promoberg invita Sacbo a far parte del consiglio, sottolineando l'importanza di un collegamento strategico tra l’aeroporto, la ferrovia e il polo espositivo. Il presidente Patelli evidenzia come questa sinergia rappresenti un esempio unico in Europa, paragonabile solo a Stoccarda, e invita a rafforzare il sistema per valorizzare lo sviluppo locale e regionale.
SVILUPPO. L’invito dal presidente Patelli: sodalizio naturale tra scalo, ferrovia e polo espositivo. «Combinazione unica, paragonabile in Europa solo a Stoccarda: merita che si faccia sistema». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
