Fiera Promoberg chiama Sacbo | Un rappresentante in consiglio

Promoberg invita Sacbo a far parte del consiglio, sottolineando l'importanza di un collegamento strategico tra l’aeroporto, la ferrovia e il polo espositivo. Il presidente Patelli evidenzia come questa sinergia rappresenti un esempio unico in Europa, paragonabile solo a Stoccarda, e invita a rafforzare il sistema per valorizzare lo sviluppo locale e regionale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.