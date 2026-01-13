Fiamma olimpica Massimiliano Allegri sarà tedoforo a Borgomanero
Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori che porteranno la fiamma olimpica a Borgomanero. L’annuncio, divulgato lunedì 12 gennaio da Sky Sport, conferma la partecipazione del tecnico del Milan all’evento. Allegri attraverserà i corsi della città, contribuendo alla cerimonia di accensione del simbolo delle Olimpiadi. L’evento rappresenta un momento importante di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico per Borgomanero.
Ci sarà anche Massimiliano Allegri domani a Borgomanero a portare la fiamma olimpica.L'annuncio è stato dato nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio ed è stato riportato da Sky Sport: il tecnico del Milan sarà tra i tedofori che accompagneranno la fiamma per i corsi di Borgomanero.Il tratto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Fiamma olimpica a Perugia, Simone Giannelli non sarà più tedoforo
Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Chieti portata da uno dei suoi più grandi talenti sportivi: il tedoforo sarà Fabrizia D'Ottavio
Massimiliano Allegri tra i tedofori che porteranno la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026; Max Allegri sarà tedoforo olimpico; Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: Sarà un'esperienza meravigliosa; Olimpiadi, la fiamma dal 14 a Varese. Allegri tra i tedofori: “Esperienza meravigliosa”.
Massimiliano Allegri tra i tedofori che porteranno la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - L'allenatore del Milan: «Sono contento, sarà un’emozione e un’esperienza meravigliosa. milano.corriere.it
La Fiamma olimpica arriva a Varese: la Lombardia accoglie Milano-Cortina 2026 - Domani, mercoledì 14 gennaio, il sacro fuoco attraversa la città tra spettacoli, staffetta e festa ai Giardini Estensi ... laprovinciadivarese.it
Allegri tedoforo a Milano-Cortina 2026: l’annuncio ufficiale del Milan. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri - Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri Un riconoscimento straordinario che unisce il mondo del calcio a quello dello spirit ... milannews24.com
La fiamma olimpica sul Monte Bianco è un simbolo universale. La vetta più alta d’Europa incontra i valori dello sport, della pace e dell’unità tra i popoli. Da lassù, la fiamma ricorda che le #Olimpiadi nascono per unire, ispirare e guardare oltre ogni confine. # x.com
Grazie CUNEO! Camminare per via Roma con la fiamma olimpica circondata da così tanta gente è stato meraviglioso ed emozionante!! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.