Fiamma olimpica Massimiliano Allegri sarà tedoforo a Borgomanero

Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori che porteranno la fiamma olimpica a Borgomanero. L’annuncio, divulgato lunedì 12 gennaio da Sky Sport, conferma la partecipazione del tecnico del Milan all’evento. Allegri attraverserà i corsi della città, contribuendo alla cerimonia di accensione del simbolo delle Olimpiadi. L’evento rappresenta un momento importante di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico per Borgomanero.

