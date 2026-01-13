Fiab Messina Ciclabile protagonista dello Spazio Muricella

Fiab Messina Ciclabile partecipa allo Spazio “Muricella”, un nuovo punto di riferimento all’interno del progetto “Città a Misura delle Donne”. L’associazione si dedica alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, offrendo servizi e informazioni rivolti alla comunità. Questa iniziativa mira a favorire un ambiente urbano più accessibile e sicuro, incoraggiando l’uso della bicicletta e la partecipazione attiva dei cittadini.

Fiab Messina Ciclabile, associazione impegnata nella promozione della mobilità attiva e della sicurezza stradale, sarà protagonista, con i propri servizi, dello Spazio "Muricella", il nuovo luogo di incontro nato all'interno del percorso "Città a Misura delle Donne", promosso dal Coordinamento.

