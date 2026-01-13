Fi-Pi-Li | Vigili del fuoco al lavoro per lo svuotamento di un serbatoio di gas naturale

Da questa mattina, 13 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’area di servizio al km 56+875 della Fi-Pi-Li per lo svuotamento di un serbatoio di gas naturale. L’intervento, di natura tecnica, mira a garantire la sicurezza dell’area e delle persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e si stanno seguendo tutte le procedure di sicurezza previste.

In corso da questa mattina, 13 gennaio, un intervento tecnico-operativo presso l'area di servizio situata al km 56 + 875 della S.G.C. FI-PI-LI (corsia Ovest), all'altezza di Ponsacco, finalizzato allo svuotamento di un serbatoio criogenico di GNL (Gas Naturale Liquefatto).L'operazione, avviata su.

