Festeggiamo l' ultima raccolta da Amore per la Terra

Celebriamo insieme l’ultima raccolta di Amore per la Terra. Il primo febbraio, dalle 9 alle 21, vi invitiamo a scoprire i nostri prodotti, dal raccolto alla tavola. Un’occasione per assaporare la qualità di salumi naturali, torte, crostate e la nostra agripizza in teglia. Un momento di condivisione per concludere un anno di lavoro e passione, nel rispetto della terra e delle tradizioni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.