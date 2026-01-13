Festeggiamo l' ultima raccolta da Amore per la Terra

Celebriamo insieme l’ultima raccolta di Amore per la Terra. Il primo febbraio, dalle 9 alle 21, vi invitiamo a scoprire i nostri prodotti, dal raccolto alla tavola. Un’occasione per assaporare la qualità di salumi naturali, torte, crostate e la nostra agripizza in teglia. Un momento di condivisione per concludere un anno di lavoro e passione, nel rispetto della terra e delle tradizioni.

«È stata un’annata meravigliosa.e come concluderla al meglio se non insieme.Festeggiamo l’ultima raccolta! Il primo febbraio dalle 9 alle 21 potrete assaporare tutti i nostri prodotti, dalla terra alla tavola! Soffice “agripizza” in teglia, salumi naturali, torte e crostate, tutto accompagnato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

