Festa dei Ceramisti a Vietri sul Mare | spettacoli col fuoco musica e gastronomia per Sant’Antonio

La Festa dei Ceramisti a Vietri sul Mare, in programma sabato 17 gennaio a partire dalle 18, celebra la tradizione artigianale locale. L’evento propone spettacoli con il fuoco, musica dal vivo e degustazioni gastronomiche, offrendo un’occasione per scoprire e valorizzare l’arte ceramica di questa rinomata località costiera. Un appuntamento pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un momento di cultura e convivialità.

A Vietri sul Mare torna la tradizionale Festa dei Ceramisti. L'evento si svolgerà sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 18.30, presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria della cittadina costiera. La manifestazione celebra la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, patrono del fuoco e.

