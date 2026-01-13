Ferrante Carrozzine determinate sull’ascensore rotto in via Nenni | Non è politica ma violazione dei diritti umani
Ferrante di Carrozzine Determinate commenta l’ascensore rotto in via Nenni, sottolineando che la questione va oltre la politica e riguarda i diritti umani. Critica l’assessore per non aver visitato il sito e incontrato le famiglie coinvolte, ritenendo che sia fondamentale agire concretamente per risolvere il problema e garantire l’accessibilità a tutti.
“L’assessore invece di restare chiuso nella ‘stanza dei bottoni’, avrebbe dovuto recarsi immediatamente sul posto, incontrare le famiglie coinvolti e lavorare con loro per individuare soluzioni concrete. Proporre di abbandonare le abitazioni per trovarne altre significa dimostrare di non avere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
