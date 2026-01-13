Fermiamo il merchandising di Ye Il consiglio | Non è nostro compito
Il consiglio comunale ha respinto la proposta di Coalizione Civica di introdurre restrizioni sul merchandising di Kanye West, ritenendo che non sia compito delle autorità locali imporre limitazioni di questo tipo. La decisione riflette un orientamento che preferisce non intervenire in questioni di natura commerciale, lasciando spazio alle valutazioni di mercato e ai contratti tra artisti e organizzatori.
Il consiglio comunale vota contro la proposta di Coalizione Civica di "mettere dei paletti al concerto di Kanye West, con contratti vincolanti al fine di evitare di vendere merchandising con apologia del nazismo". Esplode la discussione in Sala del Tricolore attorno al controverso rapper americano che si esibirà il 18 luglio alla Rcf Arena. La proposta del consigliere Dario De Lucia nasceva da alcuni post del cantante che mostrava la produzione di t-shirt con la svastica, sorpreso anche negli anni passati ad indossarle (foto). Riportando anche esempi "di Paesi come l’Australia che hanno ritirato il visto a West, mentre Regno Unito, Slovacchia, Corea del Sud e Brasile avevano annullato date dei suoi live". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
