Fermiamo il merchandising di Ye Il consiglio | Non è nostro compito

Il consiglio comunale ha respinto la proposta di Coalizione Civica di introdurre restrizioni sul merchandising di Kanye West, ritenendo che non sia compito delle autorità locali imporre limitazioni di questo tipo. La decisione riflette un orientamento che preferisce non intervenire in questioni di natura commerciale, lasciando spazio alle valutazioni di mercato e ai contratti tra artisti e organizzatori.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.