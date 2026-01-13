Fermiamo il merchandising di Ye Il consiglio | Non è nostro compito

Da ilrestodelcarlino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale ha respinto la proposta di Coalizione Civica di introdurre restrizioni sul merchandising di Kanye West, ritenendo che non sia compito delle autorità locali imporre limitazioni di questo tipo. La decisione riflette un orientamento che preferisce non intervenire in questioni di natura commerciale, lasciando spazio alle valutazioni di mercato e ai contratti tra artisti e organizzatori.

Il consiglio comunale vota contro la proposta di Coalizione Civica di "mettere dei paletti al concerto di Kanye West, con contratti vincolanti al fine di evitare di vendere merchandising con apologia del nazismo". Esplode la discussione in Sala del Tricolore attorno al controverso rapper americano che si esibirà il 18 luglio alla Rcf Arena. La proposta del consigliere Dario De Lucia nasceva da alcuni post del cantante che mostrava la produzione di t-shirt con la svastica, sorpreso anche negli anni passati ad indossarle (foto). Riportando anche esempi "di Paesi come l’Australia che hanno ritirato il visto a West, mentre Regno Unito, Slovacchia, Corea del Sud e Brasile avevano annullato date dei suoi live". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fermiamo il merchandising di ye il consiglio non 232 nostro compito

© Ilrestodelcarlino.it - "Fermiamo il merchandising di Ye". Il consiglio: "Non è nostro compito"

Leggi anche: Gino Cecchettin: «La giustizia ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore. Quel compito spetta a noi: a chi resta»

Leggi anche: Il 40% della sua classe ha copiato il compito utilizzando Internet, “Il Cavallo di Troia” nel compito di storia. Così un prof ha incastrato ChatGPT (e i suoi studenti)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fermiamo il merchandising di Ye. Il consiglio: Non è nostro compito.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.