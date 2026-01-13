Fentanyl contaminato da droga degli zombie | medici scoprono un sintomo nei pazienti in overdose

Recenti studi medici hanno evidenziato un aumento di casi di overdose da Fentanyl contaminato dalla xilazina, nota come

Polvere e pastiglie di Fentanyl, la tossicologa: “Non è la droga degli zombie, ecco perché. Così viene alimentato il mercato clandestino” - “A livello giornalistico questa definizione è molto usata – spiega Elia Del Borrello, medico legale e tossicologa –. quotidiano.net

A caccia del Fentanyl, la droga che rende zombie - «Si, per questo motivo è necessario monitorare a livello capillare il mercato delle sostanze illecite. lastampa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.