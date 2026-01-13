Fentanyl contaminato da droga degli zombie | medici scoprono un sintomo nei pazienti in overdose
Recenti studi medici hanno evidenziato un aumento di casi di overdose da Fentanyl contaminato dalla xilazina, nota come
Sempre più dosi di Fentanyl vengono contaminate dalla xilazina, la cosiddetta droga degli zombie, rendendo il potentissimo analgesico ancor più pericoloso per la salute. Ora gli scienziati hanno identificato un sintomo nei pazienti in overdose da Fentanyl adulterato con la xilazina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
