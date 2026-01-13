Fenerbahce-Novara oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la partita di Champions League femminile di volley tra Fenerbahçe Medicana e Igor Gorgonzola Novara, valida per il girone B. L’incontro si svolge al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul e rappresenta un momento importante nel percorso verso i quarti di finale. Di seguito, orario, tv, programma e opzioni di streaming per seguire l’evento.

Nel girone B di Champions League la giornata propone uno degli appuntamenti più significativi dell'intera fase a gironi: al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul va in scena Fenerbahçe Medicana–Igor Gorgonzola Novara, una sfida che può pesare in maniera determinante nella corsa verso i quarti di finale. Le due squadre si ritrovano a distanza di poco più di un mese dal confronto del Pala Igor, chiuso con un netto 3-0 per le turche, risultato che aveva messo in luce la profondità e la qualità di uno dei roster più completi del panorama europeo. Il Fenerbahçe arriva all'appuntamento da capolista imbattuta del girone, forte di tre vittorie senza concedere set contro Benfica, Novara e Budowlani?ód?.

