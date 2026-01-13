Femminile Le biancorosse avanti con goleada In Coppa sette reti all’Avigliano

Le biancorosse di Treppaoli consolidano la loro posizione in Coppa Eccellenza, dopo la vittoria contro il Gualdo e il successo contro il Real Avigliano. Con sette reti, le ragazze mostrano determinazione e qualità, proseguendo il cammino nella competizione. Questi risultati testimoniano il buon stato di forma della squadra e la continuità di prestazioni positive in questa fase della stagione.

Dopo il successo contro il Gualdo (3-0) nel recupero della ottava giornata di Coppa Eccellenza, arriva un'altra vittoria per le ragazze biancorosse di Treppaoli che contro il Real Avigliano ottengono un trionfo importante per proseguire nel migliore dei modi il percorso in Coppa. Goelada: 7-0 il risultato finale e primo posto ipotecato visto che manca una sola giornata al termine della regular season di Coppa. Treppaoli ha concesso un pò di riposo a chi ha giocato di più e dato così spazio ad alcune ragazze dell'Under 17. Da sottolineare l'esordio di Ludovica Padulano (classe 2001), la cui prestazione è stata arricchita da 2 goal e Caterina Milani (classe 2011) tra i pali, rimasta imbattuta.

