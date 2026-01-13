Felix dare to dream | all’Anteo la vita nomade della famiglia Leu tatuatori freak
Il 22 gennaio all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano verrà proiettato “Felix, dare to dream”, un documentario che racconta la vita di Felix Leu, tatuatore e viaggiatore. Attraverso la storia della sua famiglia, il film ripercorre un’esistenza nomade, libera da convenzioni e radici fisse. Un’occasione per conoscere una realtà fatta di passione, anticonformismo e ricerca di libertà, raccontata con sobrietà e rispetto.
Milano, 13 gennaio 2026 – Un uomo che ha lasciato il segno. In tutti i sensi. Verrà proiettato all’Anteo Palazzo del Cinema giovedì 22 gennaio “Felix, dare to dream” il documentario dedicato al tatuatore vagabondo Felix Leu, morto nel 2002, e alla sua famiglia, condotta in giro per il mondo a vivere un’esistenza nomade, sempre all’insegna dell’anticonformismo e della libertà. La pellicola, realizzata dalla coppia di cineasti Valerio Bariletti (romano d’origine, milanese d’adozione) e Morgan Bertacca (milanese), inizierà alle 21.15 e sarà nella versione originale con i sottotitoli in italiano. I registi, presenti in sala, introdurranno la proiezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
