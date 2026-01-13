Felix dare to dream | all’Anteo la vita nomade della famiglia Leu tatuatori freak

Da ilgiorno.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 gennaio all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano verrà proiettato “Felix, dare to dream”, un documentario che racconta la vita di Felix Leu, tatuatore e viaggiatore. Attraverso la storia della sua famiglia, il film ripercorre un’esistenza nomade, libera da convenzioni e radici fisse. Un’occasione per conoscere una realtà fatta di passione, anticonformismo e ricerca di libertà, raccontata con sobrietà e rispetto.

Milano, 13 gennaio 2026 – Un uomo che ha lasciato il segno. In tutti i sensi. Verrà proiettato all’Anteo Palazzo del Cinema giovedì 22 gennaio “Felix, dare to dream” il documentario dedicato al tatuatore vagabondo Felix Leu, morto nel 2002, e alla sua famiglia, condotta in giro per il mondo a vivere un’esistenza nomade, sempre all’insegna dell’anticonformismo e della libertà. La pellicola, realizzata dalla coppia di cineasti Valerio Bariletti (romano d’origine, milanese d’adozione) e Morgan Bertacca (milanese), inizierà alle 21.15 e sarà nella versione originale con i sottotitoli in italiano. I registi, presenti in sala, introdurranno la proiezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

felix dare to dream all8217anteo la vita nomade della famiglia leu tatuatori freak

© Ilgiorno.it - “Felix, dare to dream”: all’Anteo la vita nomade della famiglia Leu, tatuatori freak

Leggi anche: Felix Leu, il tatuatore vagabondo: un docufilm racconta la storia di una vita (e una famiglia) al limite

Leggi anche: Diario intimo di una giornalista italiana che aveva scelto la vita nomade (e un van) per inseguire i propri sogni. Poi sono arrivati la passione per la fotografiae il desiderio di maternita?. “Ora per Nilu? il camper e? casa”, ci racconta. Come testimoniano le sue immagini realizzate nello scenario magico della California

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Felix, dare to dream”, il docufilm sulla vita anarchica del pioniere del tatuaggio: la proiezione al cinema Barberini di Roma - Dopo le proiezioni in Romania, Germania, Olanda, California e l’imminente premiere inglese a Londra il 26 ottobre al Doc’N roll Film Festival, il docu- ilmessaggero.it

“Felix, dare to dream”, il docufilm sulla vita anarchica del pioniere del tatuaggio: la proiezione al cinema Barberini di Roma - Un grande evento per conoscere la storia di un personaggio unico nel suo genere, Felix Leu, artista, pioniere del tatuaggio moderno e capostipite di una delle famiglie più iconiche e rispettate sulla ... motori.ilmessaggero.it

Felix Leu, il tatuatore vagabondo: un docufilm racconta la storia di una vita (e una famiglia) al limite - Milano, 13 dicembre 2025 – Viene in mente, a guardare “Felix – Dare to dream”, la canzone dei Ramones “We’re a happy family”. ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.