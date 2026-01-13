Felix dare to dream | all’Anteo la vita nomade della famiglia Leu tatuatori freak

Il 22 gennaio all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano verrà proiettato “Felix, dare to dream”, un documentario che racconta la vita di Felix Leu, tatuatore e viaggiatore. Attraverso la storia della sua famiglia, il film ripercorre un’esistenza nomade, libera da convenzioni e radici fisse. Un’occasione per conoscere una realtà fatta di passione, anticonformismo e ricerca di libertà, raccontata con sobrietà e rispetto.

