Stasera alle 21.30 su Rai 1, Federico Cesari interpreta il giovane Giovanni Pascoli nel film di Giuseppe Piccioni,

I l giovane Pascoli arriva in tv su Rai 1 (stasera alle 21.30) grazie al film di Giuseppe Piccioni Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. A interpretare il poeta di San Mauro di Romagna è Federico Cesari, che si imbatte ancora nel mondo della poesia dopo il biopic Folle d’amore su Alda Merini. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2026 La bara con il corpo di Pascoli parte con un treno speciale alla volta di Barga, a cui partecipano autorità, i fratelli Raffaele e Maria e molti studenti, accorsi a rendergli omaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Federico Cesari interpreta il giovane Pascoli. Nel cast anche Benedetta Porcaroli, nei panni della sorella minore

Leggi anche: Chi è Federico Cesari che interpreta Giovanni Pascoli in Zvanì

Leggi anche: Federico Cesari è Giovanni Pascoli in Zvanì: la laurea in medicina, Skam, Camilla e la nascita della figlia. «Ho nostalgia del reparto, ma recitare è la mia vita»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Federico Cesari: «Giovanni Pascoli è moderno. Ispira i giovani d'oggi a respingere la fame di ego che caratterizza la nostra epoca; Federico Cesari: «Pascoli, un poeta ottocentesco che insegna tanto a noi giovani di oggi»; Federico Cesari è Giovanni Pascoli in Zvanì: la laurea in medicina, Skam, Camilla e la nascita della figlia. «Ho nostalgia del reparto,...; Il film di Zvanì in prima visione su Rai1.

Federico Cesari interpreta il giovane Pascoli. Nel cast anche Benedetta Porcaroli, nei panni della sorella minore - Nel cast anche Benedetta Porcaroli, nei panni della sorella minore ... iodonna.it