Federico Cesari è Giovanni Pascoli in Zvanì | la laurea in medicina Skam Camilla e la nascita della figlia Ho nostalgia del reparto ma recitare è la mia vita

Federico Cesari interpreta Giovanni Pascoli in Zvanì, il film in onda su Rai 1 il 13 gennaio. Con alle spalle una laurea in medicina, Cesari ha scelto la recitazione, portando sul grande schermo il personaggio di Pascoli e la sua storia di vita, tra momenti di nostalgia e passione artistica. La pellicola esplora il rapporto tra vita privata e professionale, offrendo una narrazione sobria e fedele alla figura dello scrittore.

È Federico Cesari il protagonista di Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film che arriva in prima serata su Rai 1 il 13 gennaio.

