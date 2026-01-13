Federica Torzullo scomparsa sequestrati telefono e auto del marito | i due si stavano separando

Federica Torzullo è scomparsa, e sono stati sequestrati il telefono e l’auto del marito. La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre i carabinieri non considerano credibile l’ipotesi dell’allontanamento volontario. La versione fornita dal marito risulta incongruente agli occhi delle forze dell’ordine, che proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto.

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio. I carabinieri non credono all'ipotesi dell'allontanamento volontario, e trovano incongruente la versione del marito.

