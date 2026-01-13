Federica Torzullo scomparsa all' improvviso una perquisizione cambia le cose | indagine per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa improvvisamente dall’8 gennaio. Un’operazione di perquisizione ha modificato il quadro delle indagini, che ora si concentrano su un possibile episodio di omicidio. La sparizione della donna ha generato grande preoccupazione, e le autorità continuano a cercare risposte, mentre il timore di un esito tragico si intensifica con il passare delle ore.

Ora dopo ora la preoccupazione diventa angoscia e cresce il timore che la vicenda di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma) della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso, possa avere il più tragico dei finali. La Procura di Civitavecchia ha aperto un.

