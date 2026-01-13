Federica Torzullo il marito imprenditore indagato per omicidio | una telecamere l' ha filmata entrare a casa e non uscire più
Federica Torzullo, residente a Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine per scomparsa. Una telecamera ha ripreso l’ingresso della donna nella sua abitazione, da cui non sarebbe più uscita. Il marito, imprenditore, è attualmente indagato per omicidio. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sulle indagini in corso.
Il marito di Federica Torzullo è indagato per omicidio. Una telecamera ha filmato la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) mentre entra in casa, luogo da dove non sarebbe più. 🔗 Leggi su Leggo.it
Si chiama Federica Torzullo, ha 41 anni ed è sparita da Anguillara Sabazia. Sulla sua scomparsa indaga la procura di Civitavecchia. Il reato ipotizzato è omicidio. Torzullo lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino ed è madre di un bambino di dieci anni. Vi - facebook.com facebook
