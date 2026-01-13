Federica Torzullo, residente a Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine per scomparsa. Una telecamera ha ripreso l’ingresso della donna nella sua abitazione, da cui non sarebbe più uscita. Il marito, imprenditore, è attualmente indagato per omicidio. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sulle indagini in corso.

Il marito di Federica Torzullo è indagato per omicidio. Una telecamera ha filmato la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) mentre entra in casa, luogo da dove non sarebbe più. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, il marito imprenditore indagato per omicidio: una telecamere l'ha filmata entrare a casa e non uscire più

Leggi anche: Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio: una telecamere l'ha filmata entrare a casa e non uscire più

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa, si indaga per omicidio. Ruspe nella ditta del marito e casa sotto sequestro, il "buco" nelle telecamere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Federica Torzullo, chi è la 41enne scomparsa ad Anguillara: il marito è figlio dell’assessore alla sicurezza, si stavano separando; Trentini rientra in Italia, nuovo sciopero oggi, Federica scomparsa nel nulla (il marito sotto torchio) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza»; Ornella Vanoni (senza freni) a Che Tempo che fa: «Prima ridevo di tutto perché ero sempre ubriaca, ora mi annoio».

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito indagato per omicidio: le telecamere l'hanno vista entrare in casa ma non uscire - Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è indagato per omicidio. msn.com