Federica Pellegrini incinta | gli allenamenti col pancione

13 gen 2026

Federica Pellegrini, nota ex nuotatrice italiana, ha condiviso sui social un video in cui si esercita con il pancione, dimostrando come si mantiene attiva durante la gravidanza. L’immagine riflette un approccio equilibrato all’attività fisica, evidenziando l’importanza di adattare gli allenamenti alle esigenze del corpo in questa fase. Un esempio di come prendersi cura di sé con attenzione e rispetto per il proprio benessere.

L'ex campionessa di nuoto ha pubblicato un video su Instagram mentre fa gli esercizi per tenersi in forma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

