Federica Fracassi è Ágota Kristóf ne L’analfabeta al Teatro Modena

Da genovatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 gennaio, il Teatro Nazionale di Modena ospita “L’analfabeta”, uno spettacolo ispirato agli scritti della scrittrice ungherese Ágota Kristóf. Federica Fracassi interpreta un ruolo centrale in questa produzione originale, che esplora temi di esistenza e memoria. Un’occasione per avvicinarsi a un’opera letteraria attraverso la scena teatrale, in un contesto di sobrietà e attenzione alla parola.

Da giovedì 15 a sabato 17 gennaio, è ospite del Teatro Nazionale “L’analfabeta”, un lavoro originale a partire dagli scritti della scrittrice di origine ungherese Ágota Kristóf.Dopo Trilogia della città di K, prodotto dal Piccolo nella stagione 202324 e vincitore di cinque Premi Ubu, tra cui. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’analfabeta al Teatro Studio Melato di Milano

