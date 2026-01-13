Fed chi salva Powell | dalle banche centrali è tutti per uno

Recenti sviluppi coinvolgono la Federal Reserve, con il Dipartimento di Giustizia statunitense che ha avviato un’indagine penale contro il presidente Jerome Powell. L’accusa riguarda presunte frodi legate alla ristrutturazione della sede centrale e dichiarazioni false al Congresso. Questo episodio evidenzia le tensioni tra le istituzioni finanziarie e il contesto politico, sottolineando come le decisioni delle banche centrali siano spesso al centro di attori con interessi diversi.

L’ultimo evidente attacco di Trump all’indipendenza della Fed non è passato inosservato. Il Dipartimento di Giustizia americano, probabilmente dietro una spinta “politica”, ha avviato una indagine penale contro il numero uno della banca centrale statunitense Jerome Powell per un sospetto di frode relativo alla ristrutturazione della sede centrale della Fed e per le dichiarazioni mendaci rese al Congresso. Sebbene il Presidente USA abbia smentito un ruolo nella vicenda, tutte le tracce portano a lui ed ai ripetuti attacchi perpetrati contro Powell, a scapito dell’indipendenza della banca centrale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

