FdI presenta a Chieti L’Italia che partecipa con l' onorevole Fabio Rampelli

Fratelli d’Italia annuncia a Chieti l’evento “L’Italia che partecipa”, con l’onorevole Fabio Rampelli. L’iniziativa si concentra sul ruolo di imprese e lavoratori nell’affrontare le sfide della legge 76/2025, promuovendo un dialogo costruttivo e consapevole sulle tematiche attuali. L’appuntamento intende favorire un confronto diretto tra cittadini, istituzioni e rappresentanti politici per condividere idee e proposte.

Fratelli d'Italia presenta a Chieti “L’Italia che partecipa”- imprese e lavoratori alla sfida della legge 762025. L'incontro pubblico si terrà venerdì 16 gennaio, alle ore 17, nella sala Cascella della Camera di commercio, in piazza Vico.Interverranno l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Fabio Rampelli querela Scanzi, FdI contro il giornalista: cosa è successo Leggi anche: 50° anniversario della legge sull’ordinamento penitenziario, partecipa Rampelli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Chieti I Silvana D’Agostino è il nuovo prefetto. Presentata alla stampa Viene da un territorio difficile come la provincia di #BAT, ha esperienza di #protezionecivile ed ammira monsign - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.