FdI | Giuste le sanzioni a chi ha occupato i binari

Fratelli d’Italia Massa e Carrara hanno espresso il loro sostegno alle sanzioni inflitte ai manifestanti che il 3 ottobre scorso hanno occupato i binari della stazione di Massa Centro. Ritengono che le misure siano giuste e proporzionate, sottolineando l’importanza di applicare regole uguali per tutti e di mantenere l’ordine pubblico in modo corretto.

"Basta doppi standard, giuste le sanzioni a chi ha occupato i binari". Fratelli d’Italia Massa e Fratelli d’Italia Carrara ritiengono corrette e doverose le sanzioni elevate nei confronti dei manifestanti che il 3 ottobre scorso hanno occupato i binari della stazione ferroviaria di Massa Centro, provenienti in larga parte dalle due città capoluogo, Massa e Carrara. "Il diritto di manifestare non è in discussione – dichiarano Massimiliano Fornari (nella foto), coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Massa, e Massimiliano Manuel, coordinatore comunale di FdI Carrara – ma non può essere usato come alibi per violare la legge e bloccare un servizio pubblico essenziale, penalizzando migliaia di cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI: "Giuste le sanzioni a chi ha occupato i binari" Leggi anche: Milan, Napoli, Inter, Roma: è un poker scudetto, ma chi ha le carte giuste? Leggi anche: Elezioni regionali 2025, chi ha vinto e chi ha perso: Forza Italia e FdI volano, Pd in crescita, crollo M5s e Lega Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FdI: Giuste le sanzioni a chi ha occupato i binari; Binari occupati a Massa, Fdi: «Giuste le sanzioni, stop ai doppi standard»; Corteo pro Palestina e denunce: il caso arriva in Parlamento. «Deriva allarmante, il governo chiarisca. Binari occupati a Massa, FDI: «Giuste le sanzioni, stop ai doppi standard» - CARRARA – Fratelli d’Italia Massa e Fratelli d’Italia Carrara ritengono «corrette e doverose le sanzioni elevate nei confronti dei manifestanti che il 3 ottobre 2025 hanno occupato i binari dell ... msn.com

iran, cisint con sardone e ceccardi: “le sanzioni non bastano, l’ue esca dall’immobilismo e difenda chi protesta pacificamente” - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.