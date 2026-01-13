FC 26 parte il farming per il TOTY. Con le prime sfide disponibili, i giocatori possono iniziare a raccogliere risorse e completare gli obiettivi richiesti. Dopo le SBC di Bale e Beckenbauer, EA Sports ha fornito nuovi strumenti per continuare a migliorare la propria squadra. Questa fase rappresenta un’opportunità per prepararsi al meglio in vista della squadra dell’anno, senza eccessi di entusiasmo, ma con attenzione alle strategie di gioco.

Ecco le prime sfide da fare Se il club è ormai vuoto dopo le SBC di Bale e Beckenbauer, EA Sports ha appena rilasciato il “carburante” necessario per ripartire. In pieno clima di Warm-up TOTY, sono arrivati tre aggiornamenti fondamentali per accumulare pacchetti pesanti e tentare la fortuna con i nuovi contenuti della serata. Ecco l’analisi dei nuovi upgrade per massimizzare le tue risorse: 1. 4 di 10: Player Pick 80+. Questo è il re dei pick per chi ha il club pieno di carte oro comuni e scarti. Il vantaggio: Scegliere 1 giocatore tra 10 opzioni è una probabilità altissima di trovare una valutazione alta (86-88) o addirittura una carta promozionale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

