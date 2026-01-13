FC 26 Franz Beckenbauer Tuono 93 | Il Kaiser domina il campo

La carta FC 26 Franz Beckenbauer “Tuono” 93 rappresenta un elemento essenziale per ogni team. Con la sua abilità di impostare il gioco e la sua solidità difensiva, Beckenbauer diventa il cuore strategico della squadra. Non si tratta solo di una carta difensiva, ma di un vero e proprio cervello elettronico capace di migliorare le performance e coordinare le azioni sul campo.

Questa non è una semplice carta difensiva; è il cervello elettronico della squadra. Con Beckenbauer non state solo comprando un muro, ma un giocatore capace di impostare l'azione come il miglior regista del mondo. Analisi Tecnica: L'Essenza del Calcio. Difesa Impenetrabile (94): Una statistica che parla da sola. Interventi precisi, posizionamento perfetto e una capacità di lettura del gioco che neutralizza i migliori attaccanti del gioco.. Il Regista Difensivo: Con 89 di passaggio e 85 di dribbling, Beckenbauer è l'unico difensore centrale che può permettersi di uscire palla al piede dall'area e lanciare millimetricamente gli attaccanti.

