Famiglie sospese all' incontro con la vice sindaca | La nostra situazione non sia pretesto per la campagna elettorale
Alcune famiglie si sono riunite con la vice sindaca per discutere della loro situazione abitativa. È importante che questa problematica, derivante dalla fine dei cantieri e dalle questioni urbanistiche, non venga utilizzata come pretesto in ambito elettorale. Un confronto serio e rispettoso è fondamentale per trovare soluzioni concrete, evitando strumentalizzazioni che rischiano di compromettere un dialogo costruttivo.
Che la situazione delle persone rimaste senza casa perché i cantieri sono finiti al centro delle inchieste sull'urbanistica non diventi un tema sfruttato in campagna elettorale. È l'auspicio di Filippo Borsellino, presidente del comitato Famiglie sospese, espresso al termine dell'incontro con la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Cantiere di via Fauché da demolire: ora è tra le famiglie con case finite nella maxi inchiesta urbanistica - Filippo Borsellino, presidente del comitato Famiglie sospese ha incontrato la vice sindaca Scavuzzo: “Hanno il terrore che possa accadere anche a loro, sebbene si siano sempre mossi nella legalità” ... msn.com
Urbanistica Milano, incontro tra Sala e le Famiglie sospese: "Aperti a trovare soluzioni" - Urbanistica Milano, incontro tra Sala e le Famiglie sospese: "Aperti a trovare soluzioni" L'idea e' convocare un tavolo, probabilmente da settembre, con Prefettura, Comune di Milano e le famiglie che ... affaritaliani.it
Inchiesta urbanistica: le "famiglie sospese" incontrano Sala, tavolo per sblocco dei cantieri - Un tavolo istituzionale con prefettura, Comune di Milano e famiglie per cercare di sbloccare i cantieri in città che sono rimasti fermi dopo le inchieste dell'urbanistica. rainews.it
Il Comune, bocciato dal Consiglio di Stato, fa abbattere il cantiere di via Fauché che mascherava una nuova costruzione. Famiglie sospese e Urbanistica scoperta. - facebook.com facebook
Il Comune di Milano, bocciato dal Consiglio di Stato, fa abbattere il cantiere di via Fauché che mascherava una nuova costruzione. Famiglie sospese e Urbanistica scoperta. di @ARoldering x.com
