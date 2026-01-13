Famiglie sospese all' incontro con la vice sindaca | La nostra situazione non sia pretesto per la campagna elettorale

Alcune famiglie si sono riunite con la vice sindaca per discutere della loro situazione abitativa. È importante che questa problematica, derivante dalla fine dei cantieri e dalle questioni urbanistiche, non venga utilizzata come pretesto in ambito elettorale. Un confronto serio e rispettoso è fondamentale per trovare soluzioni concrete, evitando strumentalizzazioni che rischiano di compromettere un dialogo costruttivo.

Che la situazione delle persone rimaste senza casa perché i cantieri sono finiti al centro delle inchieste sull'urbanistica non diventi un tema sfruttato in campagna elettorale. È l'auspicio di Filippo Borsellino, presidente del comitato Famiglie sospese, espresso al termine dell'incontro con la. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

